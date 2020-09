Bayer, le prime parole di Arias: "Sono in uno dei migliori club della Bundesliga"

Santiago Arias è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il terzino colombiano ha affidato al sito del club tedesco le sue impressioni per questa nuova avventura: "È una grande opportunità per me. Affronterò una nuova sfida, dopo due anni di grandi successi a Madrid. Il Bayer Leverkusen è uno dei migliori club della Bundesliga e ha un'ottima reputazione in Spagna. Con l'Atlético in Champions League l'ho affrontato e ho visto l'atmosfera che si respira qui. Ecco perché non vedo l'ora che di giocare e conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Abbiamo una squadra competitiva e voglio rendermi utile".