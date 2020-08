Bayer Leverkusen, quarantena terminata per Amiri: contro l'Inter sarà a disposizione

La scorsa settimana il Bayer Leverkusen aveva messo in quarantena Nadiem Amiri in via precauzionale per un possibile contatto con persone positive al Coronavirus. Il giocatore, però, è risultato negativo agli ultimi tamponi, oggi ha preso parte regolarmente all’allenamento della prima squadra e domani sarà a disposizione di Peter Bosz per la sfida contro l’Inter. Per quanto riguarda l’ala destra Karim Bellarabi, invece, i dubbi rimangono dopo il problema muscolare accusato martedì.