Bayer Leverkusen, Voller: "Nessuno sconto per Havertz: via solo per 100 milioni"

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Rudi Völler ha spiegato chiaramente che non abbasserà il prezzo richiesto per Kai Havertz. Il centrocampista tedesco, cercato da Chelsea, Inter e Juventus, non andrà via per meno di 100 milioni di euro e Völler è stato molto chiaro a riguardo. “In tempi di coronavirus potrebbe essere che i prezzi di trasferimento siano diminuiti per molti giocatori. Ma, coronavirus o no, questo non è il caso di giocatori come Havertz o Jadon Sancho. Non ci sono sconti per loro".