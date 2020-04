Bayern Monaco, Boateng: "Mio figlio stava male, accetto la multa ma è molto triste"

Jerome Boateng è stato multato dal Bayern Monaco per aver lasciato senza permesso Monaco di Baviera, violando le regole del club in emergenza Coronavirus secondo le disposizioni del governo tedesco. Il difensore ha spiegato il suo punto di vista alla Bild: "Accetto la multa, se è giustificata. Ma credo sia molto triste. So che non è stato giusto avvisare il club, ma stavo pensando solo alla salute di mio figlio. Non stava bene ed io sono partito, non importa il momento: quando un figlio chiama, un padre risponde. Vorrei vedere chi non sarebbe andato da un figlio di 4 anni in questo momento. Per lui accetto qualsiasi multa".