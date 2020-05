Bayern Monaco, Flick: "Haaland fortissimo. Lui come Lewandowski? Presto per fare paragoni"

vedi letture

Intetvenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato anche del talento dei gialloneri Erling Haaland: "

"È giovane ma è già fortissimo. Ha grinta, punta sempre l'obiettivo. Ha ancora grandi margini di miglioramento, ma non dobbiamo temere solo lui. Lui come Lewandowski? È la sua prima stagione, è troppo presto per fare paragoni. Robert è sempre stato a livello mondiale negli ultimi anni. Ma Haaland è un talento enorme."

Leggi anche - Bayern Monaco, Flick: "Klassiker non decisivo per il titolo. Thiago out, Boteng c'è"