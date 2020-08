Bayern Monaco, il Liverpool ha contattato ufficialmente i bavaresi per Thiago Alcantara

Il Liverpool ha contattato ufficialmente il Bayern Monaco per Thiago Alcantara. Come si legge su Sport Bild infatti, i Reds, per evitare l'inserimento last minute del Manchester City, hanno contattato il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic. Non c'è ancora l'accordo fra i club, ballano ancora circa 10 milioni di euro.