Bayern Monaco, Musiala nella storia: è il più giovane esordiente nella storia dei bavaresi

Quella di sabato è stata una giornata da ricordare per il Bayern Monaco e per il calcio tedesco. Il club bavarese, infatti, ha concesso qualche minuto a Jamal Musala, che è diventato il più giovane esordiente nella storia dei campioni di Germania: con i suoi 17 anni e 151 giorni ha spodestato Pierre-Emile Höjbjerg, che aveva 17 anni e 251 giorni quando fu impiegato per la prima volta, nel 2013.

Chi è Musiala - Nato a Fulda il 26 febbraio 2003, si è trasferito in Inghilterra all'età di 7 anni e ha giocato nelle giovanili del Southampton e del Chelsea. Per questo motivo ha anche la doppia cittadinanza ed è un Nazionale Under-17 inglese. Fisico asciutto, è un trequartista abile nello stretto: piede destro (ma all'occorrenza non disdegna il mancino), tiro potente, lo paragonano a Dele Alli per stile di gioco.