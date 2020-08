Bayern Monaco, Thiago Alcantara frena l'entusiasmo: "Non abbiamo vinto niente"

vedi letture

Il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara ha commentato su Movistar TV il trionfo contro il Barcellona: "E' vero che il risultato ci dà più fiducia, ma sappiamo che si trattava di passare il turno, non abbiamo vinto niente, abbiamo giocato il partita come una finale per passare alle semifinali. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. Le sensazioni della stagione? All'inizio è stato un ottovolante, ma con Flick abbiamo trovato il nostro calcio. City o Lione? Io voglio arrivare in finale. Il Barcellona? Per rispetto dei miei amici, del club in cui sono stato e dei miei colleghi in quella situazione, dirò che sono un grande club e cambieranno questa situazione”.