Bayern, Rummenigge: "Il nostro mercato è congelato. Nessuno sa come cambierà il calcio"

Kalle Rummenigge, numero uno del Bayern Monaco, ha parlato del prossimo mercato dei bavaresi, spiegando come l'emergenza coronavirus abbia cambiato completamente i programmi del club: "Nessuno oggi sa esattamente come la crisi cambierà il calcio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per questo motivo abbiamo deciso di interrompere tutti i discorsi per i nuovi possibili acquisti. Ma posso già prevedere oggi che gli ingaggi dei giocatori e le cifre dei trasferimenti verranno rivalutati dai club in Europa. Noi stiamo solamente parlando con i giocatori con i contratti in scadenza nel 2021. Come Manuel Neuer, Thomas Müller, Thiago, David Alaba".