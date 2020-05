Bayern, Rummenigge: "L'opzione d'acquisto per Coutinho è scaduta, non l'abbiamo esercitata"

"L'opzione che avevamo per acquistare Philippe Coutinho dal Barcellona è scaduta". A confessarlo, ai microfoni di Der Spiegel, è direttamente il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge: "Noi non abbiamo esercitato il nostro diritto di riscatto e ora dobbiamo completare la programmazione della rosa per la prossima stagione. Vedremo se il giocatore è in possesso di un documento da esercitare con noi o meno. Pagare i 120 milioni di euro pattuiti per il suo cartellino, in ogni caso, non è mai stata una possibilità per il Bayern", le parole del numero uno dei bavaresi.