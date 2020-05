Bellamy si confessa: "Soffro di depressione, sono in cura da tre anni"

Craig Bellamy, ex attaccante di Liverpool e Newcastle, ha ammesso di soffrire da sempre di depressione, una malattia che gli è stata diagnosticata solo tre anni fa: "Sono in cura da tre anni, assumo farmaci e questa è la prima volta che ne parlo. Gli infortuni che ho subito in carriera non mi hanno certo aiutato. Quando ero a Newcastle, il Manchester United mi cercò ma non potevo confrontarmi con giocatori di quel calibro a causa di una grave tendinite. Avevo 23 anni e volevo smettere di giocare. È stato il momento più difficile della mia vita. Non avevo mai parlato a nessuno di questi problemi, la mia sfera privata deve rimanere tale", ha detto il gallese a Sky Sports UK.