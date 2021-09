ufficiale Anderlecht, Bellamy lascia lo staff di Kompany a causa della depressione

L'Anderlecht rende noto che Craig Bellamy ha lasciato lo staff del tecnico Vincent Kompany a seguito di problemi di salute. Nello specifico il gallese, noto per aver giocato con Liverpool e Manchester City, soffre di depressione e che dovrà prendersi del tempo per farsi curare. Ai microfoni di RTBF Kompany ha dichiarato in merito: "Lotta con la depressione clinica fin dalla tenera età. Il mostro è tornato e dobbiamo dare a Craig la possibilità di rimettersi in salute. È stato per noi molto importante per la crescita di giovani come Jérémy Doku, Yari Berschaeren, Sambi Lokonga. Ma la salute viene prima del calcio. Per lui la porta sarà sempre aperta".