Craig Bellamy, uno dei più discussi giocatori del calcio britannico negli ultimi 20 anni, riparte dal Belgio. L'ex calciatore di Liverpool e Newcastle, 40 anni, sarà il nuovo allenatore dell'Under-21 dell'Anderlecht. Il gallese aveva in precedenza guidato le giovanili del Cardiff, da cui è stato però allontanato per le accuse di bullismo nello scorso mese di gennaio.

Welcome, Craig Bellamy! New head coach of our U21 team 🤝

👉 https://t.co/uLYD9tliPB#RSCA #COYM pic.twitter.com/pkkhDOJGbL

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 20 giugno 2019