Betis, Emery e Marcelino rifiutano la panchina. In lizza Pellegrini, Blanc e Javi Gracia

Dopo l'esonero del tecnico Rubi, il Betis Siviglia è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Il club andaluso vuole dimenticare al più presto questa stagione: partito con grandi ambizioni, il Betis si ritrova al momento in quattordicesima posizione, con un vantaggio rassicurante sulla terzultima della classe. Ma la dirigenza non vorrà ripetere gli stessi errori ed è pronta ad affidarsi a un profilo di grande esperienza e caratura internazionale per riscattarsi.

Durante la sosta forzata, ci sarebbero stati dei contati con Unai Emery, che ha rifiutato l'offerta. Anche Marcelino Garcia Toral sarebbe stato avvicinato senza successo. Così, secondo As, sembrano salire le quotazioni di Manuel Pellegrini, Laurent Blanc e Javi Gracia.