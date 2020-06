#BlackLivesMatter, dopo la maglia ecco la fascia nera: l'omaggio di Bayer e Bayern

#BlackLivesMatter, lo slogan in memoria di George Floyd e della lotta al razzismo che non riguarda solo gli Stati Uniti, ruba la scena alla Bay-Arena. Bayer Leverkusen e Bayern Monaco scendono in campo con la fascia nera e quello slogan scritto sul braccio, come un tatuaggio. Dopo le polemiche degli ultimi giorni per le esultanze di Thuram, Sancho e non solo nello scorso turno, tutti d'accordo stavolta. L'ennesimo 'no' al razzismo.