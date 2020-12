Borussia Monchengladbach, Rose: "Non vediamo l'ora di giocare gli ottavi di Champions"

Il tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose ha parlato in conferenza stampa del passaggio del turno in Champions League: "Ovviamente non vediamo l'ora di giocare gli ottavi di finale di Champions League e ci prepareremo al meglio. Non esiste un avversario ideale per me. Tutte le squadre sono fantastiche. Al momento stiamo subendo troppi gol. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva. Vogliamo portare con noi l'energia del nostro successo in Champions League".