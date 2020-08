Bosz: "Kai Havertz andrà all'Heracles Almelo". E il club olandese lo annuncia davvero sui social

vedi letture

Ieri l'assist di mister Peter Bosz, oggi il gol dell'Heracles Almelo. Dopo aver ricevuto l'ennesima domanda sul futuro del gioiello Kai Havertz, l'allenatore del Bayer Leverkusen ha risposto così nella conferenza stampa successiva alla sconfitta con l'Inter in Europa League: "È stata l'ultima partita di Havertz con le Aspirine? Sì, annuncio che giocherà nell'Heracles Almelo".

Una battuta che il club olandese ha colto al balzo, annunciando già poche ore dopo il suo nuovo "acquisto" (soltanto a livello social): "Welcome Kai", è stato infatti il post ironico su Twitter con tanto di fotomontaggio del talento classe 1999 in maglia bianconera. Piuttosto che all'Heracles Almelo, squadra allenata per ben cinque anni da Bosz, per Kai Havertz sembra invece già pronta però una nuova avventura al Chelsea in Premier League.