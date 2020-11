Bundesliga, il Mainz si sblocca e trova la prima vittoria: Friburgo battuto 3-1

Prima vittoria in campionato per il Mainz che si è sbloccato rifilando un 3-1 al Friburgo. Decisiva per la squadra di Lichte la tripletta di Mateta messa a segno nel primo tempo, mentre è servito a poco il gol di Petersen arrivato nella ripresa per i padroni di casa. Con questa vittoria il Mainz sale a 4 punti mentre il Friburgo resta a quota 6.