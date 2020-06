Bundesliga, la classifica a una giornata dal termine: corsa Champions aperta, il Werder rischia

vedi letture

Si è chiusa la 33a giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco ha già conquistato il titolo, mentre il Borussia Dortmund è già in Champions League. Tutto è ancora aperto per la corsa al terzo e al quarto posto, Hoffenheim e Wolfsburg sono già in Europa League. Il Werder può sperare solo nel playout, Augsburg e Colonia si salvano. Ecco la classifica aggiornata:

1. Bayern Monaco 79*

2. Borussia Dortmund 69**

3. RB Lipsia 63

4. Borussia Monchengladbach 62

5. Bayer Leverkusen 60

6. Wolfsburg 49****

7. Hoffenheim 49****

8. Friburgo 45

9. Eintracht Francoforte 42

10. Hertha Berlino 41

11. Schalke 04 39

12. Union Berlino 38

13. Mainz 37

14. Colonia 36

15. Augsburg 35

16. Fortuna Dusseldorf 30

17. Werder Brema 28

18. Paderborn 20***

*: Campione di Germania

**: qualificato in Champions League

***: retrocesso in 2.Bundesliga

****: qualificato in Europa League