Caos diritti tv in Francia: Eyraud: "La crisi più grave attraversata dal nostro calcio"

Mediapro non ha saldato la rata di 172 milioni in scadenza lo scorso 5 ottobre e che punta a rinegoziare gli accordi, col rischio di arrivare allo scontro con la Lega calcio francese. Sull'argomento è intervenuto anche Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia, ai microfoni di RMC: "Il calcio francese sta attraversando la crisi più grave di tutta la sua storia. È un momento molto grave e siamo tutti preoccupati. La situazione è inspiegabile. Quando prendi in affitto un monolocale o un bilocale per tre anni, non torni dal padrone di casa dopo due mesi e dici che l'affitto è troppo alto e che deve essere rinegoziato... ".