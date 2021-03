Stoccata di Eyraud a Villas-Boas: "Dimissioni? Mai arrivata la lettera. Lo abbiamo licenziato noi"

L'ex presidente dell'Olympique Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha rilasciato un'intervista a So Foot, in cui ha parlato anche del momento in cui André Villas-Boas ha deciso di lasciare la guida del club: "Dimissioni è scrivere una lettera al tuo capo spiegando che te ne vai senza chiedere nulla; Villas-Boas, invece, non si è mai dimesso ed è stato licenziato perché la sua lettera di dimissioni non è mai arrivata. L'ho licenziato perché ha rinunciato al suo incarico e non poteva criticare pubblicamente i suoi superiori come ha fatto".