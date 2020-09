Champions, dopo 25 anni il Ferencvaros alla fase a gironi. Passa anche la Dinamo Kiev

Dinamo Kiev, Ferencvaros e Olympiacos raggiungono la fase a gironi della Champions League dopo aver superato i playoff. Netta vittoria della formazione ucraina, che demolisce 3-0 il Gent. Più combattute, invece, le altre sfide: i greci, forti del 2-0 ottenuto in casa, resistono agli sterili assalti dell'Omonia. Finisce zero a zero anche tra Ferencvaros e Molde: gli ungheresi passano grazie al 3-3 conquistato in Norvegia e si qualificano alla fase a gironi dopo 25 anni. Un'impresa targata Rebrov.

Dinamo Kiev-Gent 3-0 (and. 2-1): 9' Buyalskyy, 36' (rig.) De Pena, 49' (rig.) Rodrigues

Ferencvaros-Molde 0-0 (and. 3-3)

Omonia-Olympiacos 0-0 (and. 0-2)