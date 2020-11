Champions, l'Ajax entra nell'elite: gol numero 700 nelle competizioni europee

Il gol segnato da Dusan Tadic contro il Midtjylland è il numero 700 dell'Ajax nelle competizioni europee. Il club olandese entra così in una ristretta cerchia, della quale fanno parte anche Real, Barcellona, Bayern, Juventus e Liverpool.

700 - @AFCAjax are the sixth side ever to score at least 700 goals in European Club competitions, after Real Madrid, Barcelona, FC Bayern München, Juventus and Liverpool. Elite. pic.twitter.com/oDHsInAvmF

