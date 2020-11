Chelsea, Emerson Palmieri ai saluti: Marina Granovskaia dà l'ok alla cessione a gennaio

vedi letture

Potrebbe concludersi a breve l’avventura al Chelsea di Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano non è soddisfatto dell’impiego in stagione e potrebbe quindi essere ceduto nella finestra di gennaio.Secondo quanto riporta l’Express, anche Marina Granovskaia avrebbe dato il suo ok per la partenza dell’esterno azzurro.