Todd Boehly vuole rinnovare il Chelsea e, dopo Bruce Buck, saluta anche Marina Granovskaia. E' ufficiale l'addio della storica dirigente dei Blues, membro del consiglio d'amministrazione dal 2013, poi AD e responsabile dell'area tecnica. In attesa di scegliere il nuovo direttore sportivo - annuncia il Chelsea con un comunicato ufficiale - sarà lo stesso Boehly a ricoprire la carica ad interim. Ma "Il Chelsea e la signora Granovskaia hanno concordato che resterà a disposizione di Boehly e del club per la durata dell'attuale finestra di mercato, nella misura necessaria per supportare la transizione", si legge nella nota.



Chelsea Football Club has today announced a series of appointments to its Board of Directors and other leadership changes. ⤵️

