Chelsea, Havertz: "Le partite in Premier sono estenuanti e ci sono solo grandi giocatori"

Dal suo arrivo al Chelsea sono passate poche settimane e Kai Havertz ha parlato così del suo ambientamento in Premier League: "È stato difficile per me, soprattutto perché la Premier League è un campionato completamente diverso", ha detto Havertz al sito ufficiale del Chelsea. "È più intenso e l'ho notato nelle prime partite. L'intensità nei duelli e nella corsa è molto più alta. È un campionato completamente diverso e le partite sono molto estenuanti. La Bundesliga non è un campionato peggiore ma ho notato delle differenze. Mi sembra che qui non ci siano giocatori mediocri o scarsi, tutti sono ad un livello molto alto".