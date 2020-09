Chelsea, i nuovi non incidono nel primo big match: solo 46 minuti per Havertz

Al primo big match di Premier League contro il Liverpool, i nuovi acquisti del Chelsea non sono riusciti a lasciare il segno. Contro i Reds Frankie Lampard ha deciso di schierare il tridente formato da Kai Havertz, Timo Werner e Mount lasciando in panchina Giroud (nemmeno un minuto in campo per lui) ma il primo tempo non è stato da ricordare per i tre a parte un gol sbagliato a porta vuota dall'ex Lipsia, fermato poi in offside dall'arbitro. E' durata 46 minuti la gara di Haverts, sostituito a inizio secondo tempo da Tomori mentre Werner ha lasciato il campo al 79' per fare spazio a Barkley.