Chelsea, ipotesi prestito di sei mesi di Marcos Alonso all'Atletico: accordo vicino

Marcos Alonso è vicino al passaggio all'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il terzino di proprietà del Chelsea andrà in prestito per sei mesi ai Colchoneros, che ne pagheranno metà ingaggio per poi valutare un eventuale trasferimento in estate.