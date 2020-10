Chelsea, Lampard: "Superlega europea? Non parlo di cose di cui leggo solo i titoli"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, il tecnico del Chelsea, Frank Lampard ha detto la sua anche sul progetto Superlega europea, indiscrezione che arriva dall'Inghilterra che parla di un coinvolgimento della FIFA nell'organizzazione del torneo, che andrebbe di fatto a soppiantare la Champions League: "Non so e non voglio commentare qualcosa di cui ho solo letto un titolo".