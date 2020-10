Chelsea-Southampton 3-3, le pagelle: finalmente Werner, male Zouma e Bednarek

Chelsea-Southampton 3-3

Marcatori: 15’ e 29’ Werner, 43’ Ings, 57’ Adams, 59’ Havertz, 92’ Vestergaard

CHELSEA

Arrizabalaga 6: comincia bene, sempre attento sui tentativi degli avversari, poi pasticcia sul 2-2 e regala un corner. Ma nel finale si riscatta alla grande su Ings.

Azpilicueta 5,5: non attacca praticamente mai, quando i Saints sfondano dalle sue parti viene messo in difficoltà.

Christensen 5,5: appare insicuro, specialmente in avvio, e fatica a tenere la coppia d’attacco avversaria.

Zouma 5: il suo retropassaggio verso Kepa è sciagurato, una disattenzione che sarebbe potuta costare carissima se Havertz non avesse trovato il nuovo vantaggio.

Chilwell 5,5: ha la prima occasione del match, poi quando Walcott comincia a puntarlo sono guai.

Kanté 6: solito lavoro sporco in mediana, ma anche qualità al servizio della squadra.

Jorginho 6,5: lancio bellissimo per il raddoppio di Werner, in netta crescita rispetto alle uscite con la Nazionale.

Pulisic 5,5: non convince appieno, anche perché appare poco al centro delle manovre offensive dei Blues (87’ James sv).

Havertz 6: a volte gli riescono giocate incredibili, altre cerca con troppa insistenza il dribbling e perde palloni sanguinosi. Come quello da cui nasce il 2-1 del Southampton. Si riscatta parzialmente con il gol.

Mount 5: si nota soltanto al momento della sostituzione, al 72’: una prova completamente in ombra (72’ Ziyech 5,5: non cambia volto alla partita, in 20 minuti combina poco).

Werner 7: al quinto tentativo, arrivano i primi gol in Premier: sono due, entrambi splendidi, proprio contro il tecnico che lo lanciò ai tempi del Lipsia. E c’è pure un assist (90’ Abraham sv).



SOUTHAMPTON

McCarthy 6.5: fa gli straordinari in apertura di gara con un doppio intervento, è bravo in altre occasioni mentre non può far nulla sui gol.

Walker-Peters 6: ferma sulla linea due enormi occasioni dei Blues, a conti fatti sono due salvataggi fondamentali.

Bednarek 5: Werner lo fa impazzire, il difensore si fa prima beffare da una finta e poi sbaglia completamente la valutazione del lancio di Jorginho.

Vestergaard 6,5: non brilla certamente in difesa, poi però ha l’enorme merito di trovarsi sulla traiettoria che vale un insperato 3-3.

Bertrand 6: dalle sue parti agisce un certo Pulisic, se l’avversario non brilla parte del merito va anche al terzino del Southampton.

Walcott 6,5: manda in affanno gli avversari quando prende palla e punta, il gol del 3-3 è praticamente suo: una fucilata che viene leggermente deviata da Vestergaard.

Ward-Prowse 6: esce a testa alta dal duello contro Jorginho, aiuta il compagno di reparto a fare filtro.

Romeu 6: avrebbe voglia di spaccare il mondo, essendo un ex di giornata, ma in mezzo al campo fatica a star dietro ai ritmi di Kanté (dall’87’ Diallo sv).

Redmond 5,5: si preoccupa troppo di aiutare Bertrand in fase difensiva, così non si fa quasi mai trovare nel posto giusto in fase offensiva (dal 77’ Tella sv).

Adams 6,5: percepisce che Zouma può sbagliare, così sfrutta il retropassaggio corto e l’incertezza di Kepa: per un momento fa sognare i compagni con il 2-2 (dall’86’ Long sv).

Ings 6,5: non si vede quasi per un tempo, ma è decisivo alla prima occasione utile. E’ letale, peccato che venga servito poco dai compagni.