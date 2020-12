Chelsea, Werner a secco da undici partite. Shearer: "Inizi a calciare i rigori e tornerà come nuovo"

Nonostante Timo Werner sia un elemento praticamente imprescindibile nello scacchiere tattico del Chelsea, l’attaccante tedesco non va in rete dallo scorso 7 novembre in occasione della vittoria per 4-1 dei Blues contro lo Sheffield. Da quel giorno per l’ex Lipsia sono arrivate undici gare senza gol e con appena tre assist a riprova di una crisi che ha coinvolto il Chelsea in generale ma anche i singoli giocatori.

Alan Shearer, leggenda del calcio inglese, si voluto esprimere sul momento di Werner dalle colonne del The Athletic: “Anche se la cifra che il Chelsea ha investito per il suo acquisto porta grandi aspettative, per il suo bene e per quello di Frank Lampard questa situazione deve cambiare. Se fossi in lui proverei a prendere il pallone ogni volta che viene assegnato un rigore ai Blues. E’ un ottimo modo di ritrovare la via del gol. Sareste stupiti di sapere cosa fa calciare in rete un pallone in porta. Ti sembra di diventare più alto.. In più è chiaro che debba lavorare due volte più duramente di quanto sta facendo adesso, calciando il più possibile in porta durante gli allenamenti”.