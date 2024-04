Ufficiale Clamoroso a Salisburgo, Struber non finisce la stagione. Al suo posto promosso Cinel

Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, squadra eliminata dalla Coppa d'Austria e raggiunta al primo posto in campionato dallo Sturm Graz. Un situazione complicata, che ha fatto prendere al Salisburgo la decisione più sofferta: Gerhard Struber, tecnico arrivato in estate per sostituire Jaissle ("scappato" in Arabia Saudita alla vigilia della prima giornata di campionato), è stato esonerato.

Al suo posto, il club austriaco ha deciso di affidarsi a Onur Cinel: il 38enne tedesco finora ha guidato il Liefering, la "squadra B" del Salisburgo.