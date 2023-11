LIVE TMW - Salisburgo, Struber: "Ci manca ancora il rigore dell'andata, servono arbitri all'altezza"

live Salisburgo, Struber: "Ci manca ancora il rigore dell'andata, servono arbitri all'altezza"

23,11 - Nuovo ko contro l'Inter per Gerhard Struber, tecnico del Salisburgo che in conferenza stampa commenta l'1-0 subito in casa questa sera. Diretta testuale a cura di TMW.

23.40 Inizia la conferenza stampa di Struber.

Come giudica la partita?

"Naturalmente, è una sconfitta che fa male, maturata con un calcio di rigore. Abbiamo investito molto in questa partita e siamo riusciti anche a tradurre in pratica certi temi tattici, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo giocato contro una squadra che ha molta esperienza e che riesce a mantenere la calma anche sotto pressione, ha un livello di maturità non paragonabile al nostro: i giovani che abbiamo stanno crescendo e dobbiamo accettarlo. Sono orgoglioso della mia squadra, ma dobbiamo accettare questa sconfitta".

C'è qualche recriminazione, pensando al contatto su Simic all'andata nell'area di rigore dell'Inter?

"Sì, la fortuna non è stata dalla nostra parte. Ci sarebbe potuto stare il rigore".

Reagisce sempre in maniera da gentleman... Sarebbe cambiata questa partita se fosse stato concesso quel rigore?

"Non ci ho pensato tanto, ma probabilmente sì. Andando in vantaggio avremmo giocato diversamente, ma non voglio parlarne oltre".

Adesso puntate al terzo posto...

"Anzitutto devo digerire questa partita e la delusione che non potremo continuare in Champions League quest'anno. La cosa è deludente e fa male. Adesso dobbiamo andare a San Sebastian, poi giocheremo in casa col Benfica. Vogliamo continuare in Europa League".

Cosa dirà ai giocatori?

"Non siamo robot, siamo uomini. Possiamo dolerci, soprattutto perché avremmo voluto conquistare l'accesso al prossimo step. Dobbiamo rialzarci insieme e domenica ci aspetta un altro impegno contro l'Austria Vienna, dovremo affrontarlo nel modo giusto".

Nella prima parte della gara avevate in mano la partita, l'Inter è cresciuta nella ripresa. Cosa manca per vincere partite come questa?

"Nel secondo tempo sono entrati giocatori come Lautaro e Barella, valore aggiunto particolare. L'Inter ha avuto bisogno di un rigore per vincere questa partita. E' anche un problema di maturità, loro lo sono più di noi, oltre che di scelte quando si entra negli ultimi metri. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e chiedere prestazioni di arbitri che siano all'altezza".

Cosa dice di Bidstrup che ha provocato il rigore ed era inconsolabile a fine gara?

"È estremamente importante per noi e si prende le proprie responsabilità. Naturalmente può succedere un errore di questo tipo, il fatto che abbia deciso di parlare dopo la partita dimostra la forza del suo carattere".

Molto spesso si impara dalle sconfitte.

"È vero, una cosa è certa: noi non siamo maturi come l'Inter, e per prendere punti contro squadre di questo tipo le cose devono funzionare alla perfezione. Serve un piano tattico perfetto e un arbitro all'altezza. Stiamo crescendo, dobbiamo continuare su questa strada".

23.59 - Conclusa la conferenza stampa di Struber.