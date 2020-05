Clausola da 24 milioni per un classe 2004. L'Atletico Madrid blinda il gioiellino Salim

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid ha fatto una scelta inusuale per quella che è la sua filosofia. Nelle ultime settimane i Colchoneros avrebbero infatti inserito una clausola rescissoria da 24 milioni di euro nel contratto di Salim el Jebari el Hannouni, giovanissimo centrocampista classe 2004 della propria cantera. Una cifra considerata particolarmente alta per un giocatore di soli 16 anni che non ha mai visto la prima squadra. Ma per l’Atletico ha il futuro assicurato e per evitare sgarbi da parte delle altre big europee ha optato per questa strategia diversa dal solito.