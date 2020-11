Colombia, Queiroz: "Cuadrado può ricoprire tutti i ruoli. L'unico che non ha fatto è il portiere"

Nel corso della consueta conferenza stampa, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz si è soffermato anche su Juan Cuadrado: "Juan può essere impiegato in tutti i ruoli. L'unico ruolo che non ha fatto è il portiere. L'infortunio di James? James ha una situazione particolare. Siamo in contatto con lui e con l'Everton. La decisione è di lavorare e cercare, in questo tempo a disposizione, di prepararla nel miglior modo possibile. Siamo attenti a tutti i dettagli con lo staff medico".