Come nel 2019, Rashford è l'eroe di Manchester e l'incubo del Paris Saint-Germain

Marcus Rashford è l'uomo della notte. E' lui, infatti, a ribaltare il risultato contro il Paris Saint-Germain e a portare al Manchester United un'insperata vittoria per 2-1 sul campo dei parigini. Come nel 2019. Come quando, con errori di Kehrer e Buffon, fu il protagonista dell'eliminazione del club di Al-Khelaifi in Champions League: lo United perse 2-0 all'Old Trafford e vinse poi 3-1 al Parc du Princes. Stavolta è solo ai gironi ma è una prima da sogno, per una nobile in affanno come lo United.