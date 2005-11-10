Copa Libertadores, Palmeiras prima finalista: il Fluminense si arrende solo ai rigori

Il Palmeiras è la prima finalista della Copa Libertadores 2026. Il Verdão rischia grosso contro il Fluminense: perde 1-0 in casa e si fa rimontare il successo ottenuto nella gara d’andata (2-1), ma si impone 5-3 nella lotteria dei rigori e conquista l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Al Nubank Parque, la sfida resta bloccata a lungo, con poche occasioni e grande equilibrio. Il Fluminense, costretto a inseguire dopo il risultato dell’andata, trova il gol che riapre tutto soltanto nel finale grazie a Hércules, capace di regalare nuova speranza alla squadra ospite e trascinare il confronto ai calci di rigore. Dal dischetto il Palmeiras mantiene maggiore freddezza. La serie procede senza errori fino all’intervento decisivo di Carlos Miguel, che para il tiro di Nonato e sposta definitivamente l’inerzia della sfida. Poco dopo Marlon Freitas trasforma il rigore della qualificazione e manda il Verdão in finale.

Il Palmeiras attende ora la vincente dell’altra semifinale tra Estudiantes e Flamengo (andata 0-0). L’ultimo atto della Libertadores 2026 si giocherà il 28 novembre a Montevideo, con il club paulista guidato da Abel Ferreira pronto a inseguire un nuovo trionfo continentale.