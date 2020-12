CSKA Sofia, Sowe: "Ho sfruttato le situazioni favorevoli. Felice per la doppietta contro la Roma"

Il centravanti del CSKA Sofia Ali Sowe è stato il grande protagonista della vittoria contro la Roma di questa sera con una doppietta all'attivo: "Sono stato davvero felice quando ho visto la palla entrare in porta, ci sono state della situazioni favorevoli per noi e ne ho approfittato. Mi fa davvero molto piacere aver segnato una doppietta contro la Roma, ma questo non è né un inizio né una fine, devo continuare così. - continua Sowe ai media bulgari - Devo migliorare come dobbiamo migliorare tutti. Questa vittoria è un motivo d'orgoglio anche se non siamo contenti che l'avventura in Europa sia finita".