Dal sogno Premier al difficile presente nel Lione: Dembele ancora a secco dopo 10 partite

vedi letture

In estate sembrava vicino a lasciare il Lione per approdare in Premier League, dove Arsenal, Tottenham e soprattutto Manchester United lo seguono da tempo. Moussa Dembélé, alla fine, è rimasto alla corte di Rudi Garcia e continua a essere uno degli elementi più forti della rosa, anche se l'inizio di stagione non è stato da ricordare. Dopo dieci partite di campionato (metà delle quali giocate da titolare), il classe 1996 non ha ancora trovato la via della rete: un guaio, per chi di mestiere fa l'attaccante. Ieri Garcia lo ha rispolverato dal 1' nel derby contro il Saint-Etienne, ricevendo buone risposte dal francese: due reti annullate per fuorigioco e tanto lavoro per la squadra, una prestazione che è piaciuta all'ex tecnico della Roma. A secco dallo scorso 15 agosto, quando trascinò il Lione in semifinale di Champions demolendo il Manchester City, Dembélé resta una risorsa importantissima per la sua squadra.