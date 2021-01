L'Atletico non molla Milik ma pensa alle alternative: nel mirino Dembele del Lione

Non è un mistero che l'Atletico Madrid cerchi un attaccante, dopo l'addio improvviso di Diego Costa. Dopo aver allacciato i contatti con il Napoli per Milik e con il Betis per Loren, i colchoneros sarebbero interessati a Moussa Dembélé, attaccante del Lione particolarmente apprezzato da Diego Simeone. Secondo FootMercato, gli spagnoli avrebbero proposto un prestito con opzione di acquisto. Dembele non sembra più indispensabile nello scacchiere di Rudi Garcia e attualmente è infortunato, ma il Lione è una bottega cara e non cederà facilmente uno dei suoi gioielli.