Danimarca, l'idea geniale è realtà: i tifosi del Midtjylland si prenotano per lo stadio drive-in

In Danimarca è iniziato il countdown per la ripresa del calcio giocato (entro la fine del mese ripartiranno infatti campionato e Coppa di Lega, ovviamente a porte chiuse). Con una novità, però, pensata nelle scorse settimane dal Midtjylland per consentire ai tifosi di "assistere" da vicino alle partite: installare fuori dallo stadio un maxi schermo per permettere ai supporter di vedere la partita in modalità drive-in. Una trovata che è subito diventata realtà. Sul proprio sito internet, infatti, il club ha già avviato la procedura per consentire ai propri abbonati la prenotazione gratuita dei posti-auto nel parcheggio della "MCH Arena" a partire dal 1 giugno.