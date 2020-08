David Silva: "Ho avuto offerte da tutto il mondo. Scelta la Real Sociedad per lo stile di gioco"

David Silva è stato presentato oggi come nuovo giocatore della Real Sociedad: "Ho avuto grandi offerte e da ogni parte del mondo, ma alla fine ho scelto la Real per il suo stile di gioco. Per me e la mia famiglia tornare in Spagna mi ha ridato grande voglia. I motivi personali hanno influito per venire qui, perché anni fa ho vissuto nei Paesi Baschi (Eibar, stagione 2004/05) e mi sono trovato molto bene".