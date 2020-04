Del Bosque attacca Neymar: "Tra i top ma non è un buon esempio. In campo vuole imbrogliare"

L'ex commissario tecnico della Spagna, Vicente Del Bosque, intervistato da Mundo Deportivo ha detto la sua su Neymar e un suo eventuale ritorno al Barcellona: "È un ragazzo un po' difficile. Per me non è un buon esempio. Come giocatore è buonissimo e se mi chiedete quali sono per me i cinque giocatori al mondo lo metto sicuramente nella mia lista. Però in campo cerca sempre di imbrogliare, finge molto. E poi, come ha lasciato il Barcellona...".