Denilson ironico sul Botafogo: "Leggo che vogliono Robben. Perché non Batman?"

Prima Balotelli, poi Giovinco, infine Ibrahimovic. Da ultimo, Arjen Robben. La lista dei desideri di mercato del Botagofo è lunga e fatta di nomi eclatanti. Fin qui, però, nessuno è diventato concreto. E in Brasile c’è chi alza la voce contro il club. Si tratta di Denilson, indimenticata dribblomane della nazionale verdetto, che ha duramente attaccato, nell’intervista rilasciata a Terra, il club carioca, che negli ultimi tempi ha avuto diversi problemi economici: “Immagino di giocare per loro, non essere pagato e poi sentire parlare di Robben. Vista la loro situazione non dovrebbero pensare a comprare nessuno, ci vuole responsabilità. È una barzelletta. Anzi, visto che puntano Robben, mi chiedo perché non si facciano avanti anche per Batman”.