Dinamo Kiev, nuova giravolta di Lucescu. Il tecnico pronto a guidare il club

Dopo le voci di possibili dimissioni a causa delle contestazioni dei tifosi, e un’intervista che sembrava andare in questo senso rilasciata a Prosport, arriva un nuovo capitolo – forse definitivo – nella vicenda fra la Dinamo Kiev e Mircea Lucescu. Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale infatti il club ucraino fa il punto della situazione spiegando che il tecnico romeno ha assicurato per iscritto di essere pronto a guidare la squadra a partire dalla giornata di oggi. Il club nella sua nota allega anche lo scambio di mail fra Lucescu e il presidente Igor Surkis in cui l’allenatore dà assicurazioni al numero uno del club:

“Ho profondo rispetto per voi e la vostra volontà di migliorare la Dinamo. Non ho mai ceduto alle difficoltà e ancor di più ora sono pronto a farlo avendo il supporto di una persona come lei. Le mie paure erano legate solo al non creare problemi alla sua famiglia e al club , ma sono fiducioso che insieme otterremo risultati significativi e cambieremo radicalmente l’atteggiamento dei tifosi nei miei confronti”.