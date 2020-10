Dinamo, Lucescu: "I miei non hanno mai incrociato Messi e CR7. Dovrò spiegarglielo per bene"

Intervistato da UEFA.com il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, parla di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, avversari nella fase a gironi: "Io li ho incrociati parecchie volte, ma i miei giocatori no. Succederà presto e io dovrò spiegare loro con chi avranno a che fare. Messi è un brevilineo ed è straordinario negli spazi stretti per via della sua accelerazione, del dribbling e della fiducia nei suoi mezzi. Ronaldo è un tipo di giocatore differente, ama molto il gol e ha bisogno di spazi più ampi. Ha bisogno dell'aiuto di tutta la squadra. Messi può fare molto da solo. Ronaldo può fare da solo esclusivamente in area o negli ultimi 20 metri, ma sfrutta al meglio gli spazi creati dagli altri per andare a bersaglio. Sono due giocatori differenti, ma sono entrambi formidabili".