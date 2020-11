Domani Chelsea-Rennes, Lampard lancia l'ex Mendy: "Ha fatto parate decisive, lavoratore umile"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes, partendo dalla situazione degli infortunati, in particolare quella di Pulisic: "Ieri ha fatto degli esami che hanno evidenziato un infortunio non particolarmente serio al tendine del ginocchio. Domani non ci sarà, ma è un sollievo per tutti, perché è un giocatore molto importante per noi. Stiamo cercando di gestirlo al meglio, è qualcosa che già gli era successa a Dortmund".

Le prestazioni di Mendy, che domani giocherà da ex: "Credo che finora abbia mostrato buone cose. Ha mantenuto la porta inviolata in diverse partite, vuol dire tanto. Ha fatto parate decisive in momenti cruciali, soprattutto contro il Manchester United, su Rashford. Ha grande calma ed è bravo nelle uscite. Sono sicuro che può migliorare ancora. L'atteggiamento è quello giusto, vuole lavorare ed è umile. Cech aveva dato ottime referenze, dicevano che ha una personalità forte".