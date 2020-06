Domani nuovo incontro tra Premier League e club: tutti i punti all'ordine del giorno

Quella di domani sarà una giornata molto importante per la Premier League. È previsto infatti un colloquio tra la Lega e i rappresentanti di tutti i club, che dovranno stabilire in particolare il piano d'azione nel caso fosse necessaria un'interruzione definitiva del campionato.