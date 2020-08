Dopo Italia e Spagna, Feddal è pronto a sbarcare in Portogallo: tutto fatto con lo Sporting

Dopo le esperienze in Italia e Spagna, Zouhair Feddal è pronto a sbarcare in Portogallo. L'ex Siena, Palermo e Parma la prossima settimana volerà a Lisbona per aggregarsi allo Sporting CP. Sono state risolte nelle ultime ore le complicazioni sorte nella trattativa tra i lusitani e il Real Betis, per questo l'affare è da considerarsi praticamente fatto. A scriverlo è Mundo Deportivo.