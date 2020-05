Due giocatori della Dynamo Dresda positivi al Coronavirus. Rinviata la gara con l'Hannover

Dopo aver trovato due giocatori positivi al Covid-19, tutta la Dinamo Dresda è stata posta in quarantena e non potrà giocare per i prossimi 14 giorni. E' stata rinviata dunque la prossima gara contro l'Hannover, che doveva andare in scena nel prossimo fine settimana.

"È chiaro che la nostra partita contro la Dynamo Dresda non si giocherà domenica prossima. Ma la cosa più importante ora è: auguriamo ai giocatori interessati buoni progressi e una pronta ripresa", ha scritto l'Hannover 96 su Twitter.